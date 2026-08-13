Europei nuoto 2026, Day 4: bene Ceccon e Lamberti, rischio D’Ambrosio, out la 4×100 stile maschile
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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 4: si chiude la quarta mattinata di gare a Parigi, con gli azzurri subito protagonisti e tante storie da raccontare in vista delle semifinali e delle finali di oggi.
🏊♂️ Attenzione ai 50 dorso, con i segnali importanti di Thomas Ceccon e Matteo Lamberti, mentre nei 200 stile libero Filippo D’Ambrosio prova a giocarsi le proprie carte dopo aver superato il primo turno col brivido.
🇮🇹 Negativa, invece, la prova della 4×100 stile libero maschile, eliminata nelle batterie: una delusione per gli azzurri, che non riescono a conquistare l’accesso alla finale.
🎙️ Conduce Michele Cassano insieme a Sofia Altavilla, ospite Alessia Polieri.
📍 Tutte le analisi, le emozioni e le parole dalla quarta mattinata degli Europei di nuoto 2026, direttamente da Parigi.
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