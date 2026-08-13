Fausto Desalu e Filippo Dezza passano in finale nei 200 agli Europei! Si migliora anche Longobardi

Fausto Desalu timbra il cartellino e centra il pass per la finale dei 200 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham, mentre la vera sorpresa positiva in chiave azzurra è la clamorosa qualificazione dell’esordiente Filippo Dezza oltre al notevole progresso di Eduardo Longobardi.

In contumacia del vice-campione continentale sulla distanza Filippo Tortu saranno comunque due gli italiani impegnati nell’ultimo atto sul doppio giro di pista, fornendo già delle indicazioni finalmente positive anche in ottica 4×100. Quella di domani sera sarà la terza finale europea della carriera nei 200 per Desalu, che ha dominato la scena nella prima semifinale sfruttando il forte vento alle spalle (+2.9 m/s) per ottenere un convincente crono di 20.08 non omologabile a fini statistici ma comunque valido per il passaggio del turno con il terzo tempo assoluto.

Meglio di lui solamente il tedesco Owen Ansah, che ha migliorato di nove centesimi il personale eguagliando la miglior prestazione continentale dell’anno con 20.04 (+0.5), ed il favorito britannico Zharnel Hughes, capace di correre un brillante 20.05 in totale controllo precedendo di poco nella seconda serie lo svizzero campione d’Europa in carica Timothé Mumenthaler (nuovo PB con 20.09).

Italia che può sorridere anche per l’ingresso in finale con l’ultimo tempo utile del ventenne Filippo Dezza (al debutto con la nazionale assoluta), che ha abbassato di tredici centesimi il personale arrivando terzo nell’ultima batteria in 20.35 (+0.5) e agguantando il secondo crono di ripescaggio per un solo centesimo davanti al teutonico Joshua Hartmann. Non c’è la qualificazione ma arriva comunque il nuovo personal best infine per l’altro velocista azzurro classe 2005 Eduardo Longobardi, che tira giù undici centesimi correndo in 20.42 (+1.6) e chiudendo l’Europeo in undicesima posizione.