Altri video
-
Europei nuoto 2026, Italia da impazzire! Curtis da record, Ceccon e Pilato di bronzo
-
Daniele Santarelli a Volley Night: “Il sogno? Una medaglia olimpica”. E l’Italia…
-
Da Berruti ai fenomeni U20: Coach Rondelli analizza l’atletica italiana ed il Metodo Rondelli
-
Sprint Zone speciale Europei Birmingham 2026 con Alessio Conti
Le voci dalla mixed zone di Parigi al termine di una grande giornata agli Europei di nuoto 2026!
🇮🇹 Protagonisti gli azzurri e non solo: dalla staffetta femminile 4×100 stile libero d’argento, trascinata da una straordinaria Sara Curtis, capace di firmare anche il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fino allo svizzero Noè Ponti.
🥉 Spazio anche ai medagliati di bronzo Thomas Ceccon e Benedetta Pilato: Ceccon sale sul podio nei 200 dorso con il nuovo record italiano, mentre Pilato conquista il bronzo nei 100 rana.
🏊♂️ Tutte le emozioni, le parole e le reazioni dei protagonisti direttamente dalla zona mista degli Europei di nuoto 2026 a Parigi.
#EuropeiNuoto2026 #EuropeiNuoto #Nuoto #Parigi2026 #Italia #Azzurri #SaraCurtis #ThomasCeccon #BenedettaPilato #NoePonti #Swimming #NuotoItaliano #RecordDelMondo #MixedZone