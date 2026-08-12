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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Day 3: grande Italia nelle finali di Parigi! Gli azzurri conquistano tre medaglie e regalano una serata ricca di emozioni.

🥉 Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 200 dorso, mentre Benedetta Pilato sale sul terzo gradino del podio nei 100 rana.

🥈 Arriva anche l’argento della staffetta femminile 4×100 stile libero, con l’Italia protagonista di una grande prova di squadra.

🌍 Ma la vera impresa porta il nome di Sara Curtis: oltre alla medaglia conquistata con la staffetta, l’azzurra firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso!

🎙️ Conduce Michele Cassano insieme a Sofia Altavilla, ospite Gianmario Bonzi.

📍 Tutte le emozioni, le analisi e i protagonisti della terza giornata degli Europei di nuoto 2026 direttamente da Parigi.

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