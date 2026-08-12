Daniele Santarelli è l’ospite speciale di Volley Night! Uno degli allenatori più vincenti del volley femminile internazionale si racconta in una puntata da non perdere, tra presente, passato e futuro.
Reduce dal trionfo nel campionato italiano con Conegliano e dalla vittoria della Volleyball Nations League 2026 alla guida della Turchia, Santarelli ripercorre una carriera straordinaria e analizza i grandi temi della pallavolo femminile di oggi.
Un’ora di racconti, retroscena, rivelazioni, progetti e analisi tecniche, passando dai successi con Conegliano alle esperienze sulle panchine delle Nazionali, fino agli obiettivi ancora da raggiungere.
E poi un sogno che guarda verso il futuro: una medaglia olimpica. Magari, un giorno, sulla panchina dell’Italia?
🎙️ In studio Paolo Cozzi e Laura Partenio
🎤 Conduce Enrico Spada
📺 Volley Night, l’approfondimento di OA Sport TV dedicato al grande volley femminile.
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