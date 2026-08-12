Bentornati su Run2u Estate! In questa puntata speciale, abbiamo l’onore di ospitare una leggenda vivente dell’atletica leggera italiana: coach Giorgio Rondelli.

Insieme a lui analizziamo il momento magico della nostra disciplina in un 2026 che rimarrà negli annali. Partiamo dal capolavoro di Elisa Coiro ai Campionati Europei di Birmingham: il suo 1.57.56 ha cancellato dopo 46 anni lo storico record di Gabriella Dorio. Un traguardo immenso che apre il dibattito sul nuovo volto del mezzofondo azzurro.

Ma non solo pista: in questi giorni il mondo dell’atletica piange la scomparsa di Livio Berruti, simbolo indelebile di Roma ’60. Con Rondelli ne ripercorriamo l’eredità tecnica e morale, fondamentale per gli sprinter di oggi, come Marcell Jacobs.

Infine, voliamo a Eugene, Oregon, per celebrare il trionfo dei Mondiali U20: la staffetta 4×100, l’oro di Daniele Inzoli e le prestazioni di Kelly Doualla e Nicolò Vidal. Siamo di fronte a un sistema di eccellenza consolidato o a una generazione irripetibile di talenti?

In questa puntata: 00:00 Introduzione e il Record di Elisa Coiro; Il ricordo di Livio Berruti e l’eredità per gli sprinter; Il boom degli U20 a Eugene: analisi tecnica;Il futuro del mezzofondo italiano; Gestire la pressione: come proteggere i giovani campioni

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“Bentornati in studio! Siamo nel cuore di questa caldissima estate, mentre da Birmingham arrivano scosse elettriche che stanno riscrivendo i nostri libri di storia sportiva. Abbiamo la fortuna di vivere un’epoca d’oro, ma per capire davvero cosa sta succedendo sotto i nostri occhi, non bastano i cronometri: serve lo sguardo esperto, quello di chi ha vissuto cinquant’anni di atletica in trincea. È un onore avere con noi coach Giorgio Rondelli. Giorgio, bentornato a casa, bentornato a Run2u!”

Scrivi un commento sotto il video (da fissare in alto) per stimolare l’interazione: “Secondo voi, il risultato di Elisa Coiro è il segnale che il mezzofondo italiano ha finalmente cambiato marcia? Ditecelo nei commenti!”

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