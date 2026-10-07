Vincere un oro non è solo questione di gambe, è questione di testa, tecnica e di un amore infinito per la fatica.” 🥇

A RUN2U (Puntata 44 del 2026) abbiamo il privilegio di ospitare uno dei più grandi marciatori di tutti i tempi: il Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo Massimo Stano.

In questa chiacchierata imperdibile ci ha aperto le porte del suo mondo: dai retroscena del suo storico “Grande Slam” fino alla perfezione tecnica curata insieme a Patrizio Parcesepe a Ostia. Senza dimenticare la forza della famiglia, il legame speciale con la compagna di squadra Antonella Palmisano e la passione per il Giappone che ha fatto da sfondo ai suoi più grandi trionfi.

Un viaggio pazzesco nella mente e nei muscoli di un fuoriclasse assoluto dell’atletica leggera italiana. Mettiti comodo, premi play e preparati a camminare (anzi, a marciare!) insieme a noi!

Ospite imperdibile nella 44ª puntata di RUN2U del 2026 è Massimo Stano, leggenda dell’atletica leggera italiana e mondiale.

In questo episodio speciale ripercorriamo la straordinaria carriera del marciatore delle Fiamme Oro: dal trionfo epico alle Olimpiadi di Tokyo 2020 all’oro mondiale nella 35 km a Eugene, fino alla recente e trionfale maratona di marcia agli Europei di Birmingham che ha completato il suo “Grande Slam” dei titoli major.

Massimo ci svela i segreti dietro la sua celebre e pulitissima tecnica di marcia, il metodo di lavoro con il coach Patrizio Parcesepe, l’importanza del “ParceTeam” a Ostia e la sintonia unica con Antonella Palmisano. Spazio anche alla vita privata, alla splendida famiglia con Fatima, Sophie e Liam e alla sua immensa passione per la cultura giapponese.

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