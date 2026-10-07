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58 minuti fa

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🏁 Dalla Petit Le Mans al GT World Challenge Europe: un altro weekend ricchissimo di grande motorsport!

Nella nuova puntata di Motor News, Luca Pellegrini, insieme a Luca Preti, ci racconta tutto quello che è successo nelle principali competizioni GT ed Endurance del fine settimana.

🇺🇸 Partiamo dagli Stati Uniti e dal mitico Michelin Raceway Road Atlanta, teatro della 29ª edizione della Motul Petit Le Mans, appuntamento conclusivo dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

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