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🏁 Dalla Petit Le Mans al GT World Challenge Europe: un altro weekend ricchissimo di grande motorsport!
Nella nuova puntata di Motor News, Luca Pellegrini, insieme a Luca Preti, ci racconta tutto quello che è successo nelle principali competizioni GT ed Endurance del fine settimana.
🇺🇸 Partiamo dagli Stati Uniti e dal mitico Michelin Raceway Road Atlanta, teatro della 29ª edizione della Motul Petit Le Mans, appuntamento conclusivo dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.