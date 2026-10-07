Ripartono Serie A1 e A2 femminili e Volley Night accende i riflettori sulla nuova stagione! Ospiti della puntata Vito Cozzoli, nuovo presidente della Lega Volley Femminile, e Lisa Esposito, talento della Clai Imola e campionessa del mondo Under 21.

Dopo vent’anni cambia la guida della LVF: Cozzoli raccoglie il testimone di Mauro Fabris in una fase di grande attenzione per la pallavolo italiana, trascinata dai successi della Nazionale di Julio Velasco. A poche settimane dall’elezione, il nuovo presidente racconta il proprio percorso e le ambizioni per il futuro del volley femminile.

Spazio anche a Lisa Esposito, classe 2005, pronta a vivere una nuova sfida nel campionato di Serie A2 con la Clai Imola. Dopo la promozione sfiorata con Padova, la giovane azzurra vuole mettere in mostra le qualità che l’hanno portata a costruire un importante palmarès giovanile e a conquistare il titolo mondiale con l’Italia Under 21.

Con Laura Partenio e Paolo Cozzi analizziamo la prima giornata di A1 e A2 femminili, tra risultati, protagoniste e prime indicazioni della stagione. Conducono Simona Bastiani e Luciano De Gregorio.

Guarda Volley Night su OA Sport TV e scrivi nei commenti quali squadre e giocatrici seguirai con più attenzione quest’anno!

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