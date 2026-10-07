Sofia Tonelli si racconta: bronzo europeo, tre podi “Mediterranei” e curiosità dal villaggio atleti
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Sofia Tonelli racconta le sue medaglie e un villaggio atleti davvero speciale: un’intera nave da crociera! Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani ci porta a Brescia, dentro l’International Gymnastics Center, la nuova casa delle Fate della ginnastica artistica italiana.
Bronzo europeo alla trave e protagonista di tre podi ai Giochi del Mediterraneo, Sofia ripercorre le emozioni di un’avventura da ricordare: bronzo nel concorso generale all around, argento alle parallele asimmetriche e oro a squadre.
Come si vive una competizione internazionale a bordo di una nave da crociera? Nell’intervista esclusiva con Chiara Sani, l’azzurra svela curiosità e retroscena della vita nel villaggio atleti, tra esperienze fuori dal comune e soddisfazioni in pedana.
Medaglie, racconti e uno sguardo dentro il nuovo centro di Brescia: scopri Sofia Tonelli da vicino e visita con Ginnasticomania la nuova casa della ginnastica azzurra.
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