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🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Parigi: si chiude la terza mattinata di batterie con gli azzurri grandi protagonisti in vista delle semifinali e delle finali del pomeriggio.
🎙️ Nel video le interviste di bilancio a Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, fresco campione d’Europa nei 100 rana, con le loro sensazioni dopo le gare della mattina e uno sguardo agli appuntamenti del pomeriggio.
🏊♂️ Conduce Michele Cassano insieme a Sofia Altavilla. Ospiti Alessia Polieri e Giandomenico Tiseo.
📍 Tutte le emozioni, le analisi e le parole degli azzurri direttamente da Parigi, per raccontare la terza giornata degli Europei di nuoto 2026.
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