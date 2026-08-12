Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

10 secondi fa

il

🇮🇹 Europei di nuoto 2026, Parigi: si chiude la terza mattinata di batterie con gli azzurri grandi protagonisti in vista delle semifinali e delle finali del pomeriggio.

🎙️ Nel video le interviste di bilancio a Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, fresco campione d’Europa nei 100 rana, con le loro sensazioni dopo le gare della mattina e uno sguardo agli appuntamenti del pomeriggio.

🏊‍♂️ Conduce Michele Cassano insieme a Sofia Altavilla. Ospiti Alessia Polieri e Giandomenico Tiseo.

📍 Tutte le emozioni, le analisi e le parole degli azzurri direttamente da Parigi, per raccontare la terza giornata degli Europei di nuoto 2026.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#EuropeiNuoto2026 #EuropeiNuoto #Nuoto #Parigi2026 #Italia #Azzurri #ThomasCeccon #NicolòMartinenghi #AlessiaPolieri #GiandomenicoTiseo #Swimming #NuotoItaliano

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità