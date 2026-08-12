ECLISSI DI CURTIS! L’azzurra demolisce il record del mondo dei 50 dorso ed entra nel mito!

Un segno del destino. L’eclissi solare ha accompagnato quanto accaduto nella piscina di Parigi. Bracciate tese a spaccare l’acqua in due, costruendosi una corsia privilegiata. Sara Curtis, classe 2006, originaria di Savigliano (Cuneo), si è esaltata nelle semifinali dei 50 dorso agli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga.

L’azzurra non era uscita soddisfatta dalle batterie del terzo giorno francese, nonostante avesse fatto segnare il miglior crono. Voleva dare un segnale e lo ha fatto nel corso delle semifinali della rassegna continentale.

Una partenza perfetta e poi soltanto acqua bianca alle sue spalle. La linea del “WR” quasi all’altezza delle spalle e, infine, il tocco in 26″63, nuovo record mondiale, che manda in archivio il precedente primato dell’australiana Kaylee McKeown che era di 26″86. Su una distanza che a Los Angeles 2028 sarà olimpica, è un segnale potentissimo. Prima, però, di pensare ai Giochi, bisognerà concentrarsi sull’atto conclusivo.

Sì, perché le avversarie ci sono e bisognerà andare forte. La russa Alina Gaifutdinova ha nuotato in 26″91, abbassando il precedente primato continentale di Curtis, che era di 27″07. A seguire ci saranno la francese Mary-Ambre Moluh (27″25) e le olandesi Tessa Giele (27″30) e Marrit Steenbergen (27″31).

Tradotto: non saranno ammesse distrazioni. Per conquistare l’oro, Curtis dovrà confermare una prestazione sensazionale come quella messa in mostra quest’oggi. Poco fortunata, invece, l’altra azzurra Costanza Cocconcelli, prima delle escluse con il nono tempo, 27″87, ma autrice di un netto miglioramento rispetto ai propri precedenti riscontri.