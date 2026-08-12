Sprint Zone – Speciale Europei di atletica Birmingham 2026! Riflettori sulla terza giornata della rassegna continentale con Alessio Conti, tecnico milanese e commentatore tecnico dell’atletica per Eurosport, ospite della puntata.

🇮🇹 Si parte dall’analisi della serata di ieri, segnata dall’ennesimo trionfo di Nadia Battocletti e dalla piacevole sorpresa Micol Majori, ma anche dalla grande delusione per lo sfortunato infortunio in gara di Marcell Jacobs, che ha interrotto la sua corsa verso un risultato di prestigio.

Spazio poi alle gare di oggi e a un’Italia ancora protagonista. Francesco Pernici ha conquistato con grinta e coraggio la finale degli 800 metri, mentre Alessandro Sibilio ha centrato l’accesso all’ultimo atto dei 400 ostacoli.

🔥 E l’attesa cresce per la sessione serale: Ayomide Folorunso va a caccia di un prestigioso podio nella finale dei 400 ostacoli, Sara Fantini sarà protagonista nella finale del martello, mentre Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti affrontano le qualificazioni del salto triplo.

🎙️ Ospite: Alessio Conti

🎤 Conduce: Ferdinando Savarese

Tutto questo a Sprint Zone, lo spazio di OA Sport TV dedicato all’atletica leggera e agli Europei di Birmingham 2026.

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