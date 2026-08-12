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5 minuti fa

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Il campione in carica dell’Open del Canada ha impressionato: Ben Shelton domina Jakub Mensik, candidandosi come il semifinalista più in forma del torneo di Montreal. Avanti anche Rafa Jódar, che si complica la vita, soprattutto nel primo set, contro un buon Arthur Fils.

Si ferma invece Luciano Darderi, troppo nervoso. Grande vittoria in rimonta a Toronto per Elena Rybakina, protagonista di un successo pesante su Naomi Osaka.

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