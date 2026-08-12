Europei di nuoto 2026, le voci dalla zona mista: Ceccon, D’Ambrosio, Capretta, Angiolini e Peaty
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Nuovo appuntamento con Swim Zone, direttamente dagli Europei di nuoto 2026 di Parigi.
Al termine della seconda sessione di semifinali e finali, siamo andati in zona mista per raccogliere le impressioni dei protagonisti della rassegna continentale.
Ai nostri microfoni Thomas Ceccon, Carlos D’Ambrosio, Elena Capretta, Lisa Angiolini e Adam Peaty raccontano le loro sensazioni al termine delle gare, tra risultati, emozioni e aspettative in vista dei prossimi giorni.
Le voci degli azzurri e di uno dei grandi protagonisti del nuoto internazionale per fare il punto su un Europeo che è appena entrato nel vivo.
🎙️ Swim Zone: tutte le voci e le emozioni del nuoto direttamente dal bordo vasca.
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