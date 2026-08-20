Si chiudono gli Europei di atletica 2026 di Birmingham ed è tempo di bilanci per l’Italia. Nell’ultimo speciale di Sprint Zone dedicato alla rassegna continentale analizziamo quanto accaduto durante una settimana ricchissima di gare, risultati, medaglie e grandi prestazioni azzurre.

Ospite della puntata Alessio Conti, tecnico e commentatore di Eurosport, per ripercorrere i momenti più importanti dell’Europeo e valutare nel complesso il rendimento della Nazionale italiana: i protagonisti, le conferme, le sorprese, le prestazioni più significative e gli aspetti tecnici emersi a Birmingham.

Uno sguardo complessivo anche sul livello dell’atletica europea, sui risultati delle altre grandi nazioni e sulle indicazioni che questi Campionati lasciano in prospettiva futura.

Conduce Ferdinando Savarese.

#SprintZone #Atletica #EuropeiAtletica #Birmingham2026 #ItaliaTeam #AtleticaItaliana #NazionaleItaliana #AlessioConti #FerdinandoSavarese #Eurosport #OASport #Athletics #Europei2026