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Si chiudono gli Europei di atletica 2026 di Birmingham ed è tempo di bilanci per l’Italia. Nell’ultimo speciale di Sprint Zone dedicato alla rassegna continentale analizziamo quanto accaduto durante una settimana ricchissima di gare, risultati, medaglie e grandi prestazioni azzurre.
Ospite della puntata Alessio Conti, tecnico e commentatore di Eurosport, per ripercorrere i momenti più importanti dell’Europeo e valutare nel complesso il rendimento della Nazionale italiana: i protagonisti, le conferme, le sorprese, le prestazioni più significative e gli aspetti tecnici emersi a Birmingham.
Uno sguardo complessivo anche sul livello dell’atletica europea, sui risultati delle altre grandi nazioni e sulle indicazioni che questi Campionati lasciano in prospettiva futura.
Conduce Ferdinando Savarese.
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