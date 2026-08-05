Barbara Pozzobon: “Da tempo cercavo queste sensazioni e queste emozioni”

Barbara Pozzobon conquista una splendida medaglia di bronzo agli Europei senior 2026 di nuoto di fondo: nella Senna, a Parigi, l’azzurra è terza nella 5 km femminile vinta dall’altra italiana Ginevra Taddeucci. Al termine della gara l’azzurra si confida ai microfoni di Rai 2 HD.

Le prime parole a caldo dell’azzurra: “Era un po’ di tempo che cercavo queste sensazioni e queste emozioni. Sono contenta di essere ripartita con un bronzo. Da quando hanno tolto la 25 km ho cercato di adattarmi a tutte le distanze, cerco di fare sempre il meglio mettendoci il cuore“.

La condotta di gara: “Sono entrata in acqua determinata, volevo ricercare delle sensazioni che non trovavo da un po’ di tempo ormai, sono riuscita a trovarle, quindi anche mentre nuotavo dicevo ‘Comunque vada la gara sono felice, mi sto divertendo di nuovo’, ho ritrovato delle sensazioni, delle emozioni che mi mancavano proprio“.

Corsi e ricorsi storici: “Avevo cominciato con una 5 km qualche anno fa e dopo che hanno tolto la 25 km sono felice di essere tornata sempre con questa 5 km. Sono riuscita a togliermi di dosso l’ansia e la paura di osare, e questo ha portato a questo bronzo“.

La strategia dell’azzurra: “Mi sono messa davanti a tirare, però ho visto che appena mi toccavano le altre nel primo tratto faticavo, quindi mi sono messa davanti senza botte, e comunque cercavo di farmi trascinare dalla corrente all’andata e al ritorno di aumentare un po’ la frequenza, sempre cercando di fare meno fatica possibile“.