Tennis
ATP Montreal 2026, Shelton approda ai quarti di finale. Continua la corsa di Merida
Gli ottavi di finale della parte alta del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Montreal. Il detentore del titolo Ben Shelton supera l’insidioso esame Fonseca e approda ai quarti di finale, mentre continua la corsa della sorpresa spagnola Daniel Merida Aguilar.
Nell’incontro di cartello Ben Shelton, campione in carica, regola il brasiliano Joao Fonseca, 6-3 7-6(3) in un’ora e quarantanove minuti. La prima partita, dopo i due break iniziali, si risolve in volata: Shelton strappa il servizio al rivale per il 5-3 e chiude 6-3 al primo set point. Nel secondo parziale il sudamericano parte meglio, timbra il break del 2-0 e consolida il vantaggio con il 3-0. Shelton rientra sul 3-3 e dà inizio a un duello punto a punto che vive il suo epilogo nel tie-break vinto 7-3 dallo statunitense. In chiusura di programma Jakub Mensik, testa di serie numero tredici, piega l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 70 ATP, 6-4 7-5 in un’ora e trenta minuti. Il ceco opera i due break decisivi nel finale delle due frazioni e stacca così il pass per la sfida contro il giocatore americano.
Lo spagnolo Daniel Merida travolge l’olandese Tallon Griekspoor 6-3 6-1 in un’ora e dieci minuti. L’iberico, dopo aver mancato due opportunità per l’1-2, opera il break al quinto gioco per il 3-2, salva la palla del possibile 3-3 e, dopo aver mancato due possibilità del 5-2, chiude 6-3 quando trasforma il primo set point e strappa nuovamente il servizio al rivale. Nella seconda frazione Merida parte a tutta, firma il break del 2-0, consolida il vantaggio con il 3-0, scappa sul 5-1 e chiude 6-1 al primo match point.
L’americano Learner Tien, testa di serie numero dodici, regola l’argentino Thiago Agustin Tirante 6-4 6-4 in un’ora e quarantanove minuti. L’argentino parte meglio, opera il break in apertura e allunga sul 2-0, ma la reazione del suo avversario è immediata e porta al rapido 2-2. Si prosegue sui binari del sostanziale equilibrio fino al finale in volata: lo statunitense firma il 5-4 ai vantaggi e, alla seconda opportunità, trasforma il set point per il break che vale il 6-4. Nella seconda frazione l’americano continua a spingere e, dopo aver annullato tre palle break in apertura, scappa sul 5-2. Tien manca due match point sul 5-3, restituisce il break all’avversario, ma è lesto a strapparglielo nuovamente quando trasforma il quinto match point per il definitivo 6-4.