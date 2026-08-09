Ambesi: “Su Musetti c’è un grosso equivoco. L’Italia sta vivendo un’esplosione vera e propria”

Il torneo Masters 1000 di Montreal (Canada) sta entrando sempre più nelle sue fasi clou e gli argomenti di discussione si fanno numerosi. La puntata odierna di Tennismania – Montreal 2026, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha analizzato quanto avvenuto nelle due ultime giornate sul cemento nordamericano.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, ha iniziato la sua analisi con una punzecchiatura: “La copertina andrebbe a Toronto e non a Montreal dato che nel torneo femminile tutte le migliori sono ancora in corsa. 10 delle prime 14. Dall’altra parte è tutto un altro film e non abbiamo visto per ora grandi partite”.

Chi sta avanzando, però, a Montreal ha una caratteristica ben precisa: “Sono 6 i giocatori molto giovani ancora in corsa con la sorpresa di Merida-Aguilar. Ci sono anche Tien e Mensik poi Fils. Zverev? Penso che abbia giocato una partita abbastanza brutta contro Griekspoor che, tuttavia, è un giocatore che ha sempre sofferto. Dopo un primo set vinto immeritatamente, nella parte finale del terzo set non faceva altro che ributtare di là la palla. Arnaldi poteva vincere contro l’olandese, ma sono le cose che succedono nei tornei canadesi Masters 1000 come visto due anni fa. Dire chi sarà il favorito è complicato. Forse Shelton, ma sulla sua strada avrà Fonseca. L’americano quest’anno non ha mezze misure, o esce subito o vince i tornei”.

Tra le partite più interessanti della scorsa notte, ne spicca una che si sapeva avrebbe fatto notizia: “Fonseca-Ruud è stato un match di grande qualità grazie anche all’incastro tra i due giocatori, come si era visto anche a Parigi. Il brasiliano è esponenzialmente cresciuto sul rovescio e lo si era visto anche nei match precedenti”.

Due italiani hanno salutato il Canada nelle scorse ore: “Arnaldi poteva non andare al terzo, ma tende sempre a giocare match che vanno ad allungarsi. Musetti? Da una parte il rovescio dall’altra il suo tennis. C’è un grosso equivoco. Lo si è visto anche contro Jodar, sa anche difendersi, ma deve essere un po’ più completo su queste superfici. Contro Jodar ha perso due volte subendo parecchi break. Non è incisivo al servizio contro di lui. Ora vediamo a Cincinnati come andrà”.

Ultima battuta sul quadre generale del tennis italiano: “Darderi è stato definito il male che vince le partite. Va bene non tifare a prescindere gli italiani, ma se Panatta avesse giocato nell’epoca dei social cosa avrebbe detto questa gente? Nella fascia 2010-2020 è arrivato qualche exploit come Cecchinato a Parigi, però c’era fermento Nei 10 anni prima siamo stati decisamente più deboli. Ora stiamo vivendo una esplosione vera e propria”.

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