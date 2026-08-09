Quanti punti perde Sinner saltando Cincinnati? Cambiale pesante: il nuovo ranking, il vantaggio su Alcaraz e Zverev

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, che si disputerà sul cemento della località statunitense dal 13 al 23 agosto. Il numero 1 del mondo ha deciso di rinunciare all’evento in Ohio a causa di un problema al ginocchio destro, dopo aver già saltato il Masters 1000 di Montreal (in corso di svolgimento sulla superficie dura in Canada), e così l’ultimo incontro disputato resta quello dello scorso 12 luglio nella finale vinta a Wimbledon.

Negli ultimi due mesi e mezzo, ovvero dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, il fuoriclasse altoatesino si è cimentato soltanto nelle sette partite sui sacri prati londinesi. L’auspicio è di trovarlo al meglio in occasione degli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il 30 agosto sul cemento di Flushin Meadows. L’assenza a Cincinnati avrà un peso sul ranking ATP, dove Jannik Sinner svetta con 13.450 punti.

L’azzurro non potrà onorare la cambiale da 650 punti, derivante dalla finale raggiunta dodici mesi fa (quando si ritirò dopo sul 5-0 del primo set in favore di Carlos Alcaraz), e dunque retrocederà a quota 12.800 punti, conservando comunque agevolmente lo status di numero 1 del mondo. L’azzurro avrà dunque 5.640 lunghezze di margine nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che retrocederà a 7.160 perché non difenderà il trofeo conquistato lo scorso anno.

Jannik Sinner potrebbe però perdere del margine nei confronti del tedesco Alexander Zverev. Attualmente il campione del Roland Garros è terzo a quota 8.090, scarterà 400 punti di derivanti dalla semifinale del 2025 e dunque scenderà a 7.690, ma sarà presente a Cincinnati. In caso di sua eliminazione all’esordio, Sinner avrà 5.750 punti di vantaggio sul teutonico, mentre il divario minimo sarà di 4.760 punti in caso di trionfare del numero 2 del mondo in pectore.

PUNTI SINNER DOPO FORFAIT A CINCINNATI

Perderà 650 punti, ma resterà numero 1 del mondo con 12.800 punti.

VANTAGGIO SINNER DOPO CINCINNATI

Il vantaggio su Alcaraz sarà di 5.640 punti. Il margine su Zverev sarà di minimo 4.760 punti e massimo 5.750 punti, in base ai risultati che il tedesco conseguirà a Cincinnati. Dopo Cincinnati, Sinner resterà numero 1 del mondo, davanti a Zverev (numero 2) e Alcaraz (numero 3).