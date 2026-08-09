“Meglio Djokovic 2015 o Sinner 2026?”, la risposta del serbo é chiara…

Nel corso di un evento di Fanatics Sportsbook tenutosi lo scorso mese a New York è stato ospite anche il serbo Novak Djokovic, a cui è stato proposto un confronto tra epoche diverse con una domanda alla quale il balcanico non ha risposto in maniera diretta.

L’intervistatore propone al tennista un ipotetico scontro generazionale tra epoche diverse, che non diverte molto il balcanico: “Se il Djokovic del 2015 ed il Sinner del 2026 giocassero 100 match sul cemento, quanti ne vincerebbe Novak Djokovic?“.

Djokovic ha lanciato un’occhiataccia all’intervistatore, per poi rispondere con un mezzo sorriso: “Conosci la risposta“. Un confronto tra giocatori diversi in epoche diverse è sempre un puro esercizio stilistico, dato che anche in un solo decennio il tennis è cambiato moltissimo.