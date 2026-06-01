WEC, Genesis ripropone la livrea arancione per Le Mans

Genesis Magma Racing rivisita la sua livrea in vista della 94ma edizione della 24h Le Mans, in programma settimana prossima e valida come terzo round del FIA World Endurance Championship. La casa coreana si prepara al debutto assoluto nella classica francese con la nuovissima GMR-001.

La colorazione sarà quindi arancione sulla falsariga di quanto presentato lo scorso anno. Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha dichiarato: Per l’intero marchio Genesis, incluso ovviamente Genesis Magma Racing, il design è uno dei pilastri fondamentali. I fan e i sostenitori hanno espresso a gran voce il loro apprezzamento per la livrea arancione Magma presentata lo scorso anno e, come sempre, Genesis tiene conto del feedback dei suoi sostenitori, trasformandola in realtà con un’evoluzione audace”.

Novità anche dal punto di vista dell’entry list, specialmente in LMGT3. Locan Hanafin si aggiunge infatti allo schieramento con la Chevy Corvette n. 2 TF Sport, il britannico guiderà con Prince Jefri Ibrahim e Ben Green al poosto di Afiq Ikhwan Yazid.

Cresce l’attesa per la competizione più importante dell’anno, l’evento inzierà già questo weekend con il consueto Pesage nel centro città e la giornata esclusivamente dedicata ai test collettivi di domenica.