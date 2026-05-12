La 6 Ore di SPA 2026 ci ha regalato una delle gare più spettacolari degli ultimi anni nel FIA WEC. Sul leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps abbiamo visto colpi di scena, strategie decisive e una battaglia incredibile tra i grandi protagonisti della Hypercar. In questo video, con l’analisi di Luca Pellegrini, scopriamo: come BMW abbia conquistato una vittoria forse sorprendente… ma fino a un certo punto perché la pole position di Peugeot non si è trasformata in una gara vincente cosa è successo alle favorite Ferrari e Toyota la crescita di Cadillac nel FIA WEC strategie, ritmo gara e momenti decisivi della 6 Ore di SPA Una gara intensa, spettacolare e ricca di spunti in vista della 24 Ore di Le Mans. 👇 Scrivete nei commenti: BMW può lottare per il titolo mondiale? Ferrari e Toyota hanno nascosto il loro vero potenziale?