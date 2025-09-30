Rugby: la Serie A Elite in diretta streaming e su RaiSport

La stagione 2025-2026 del rugby italiano è pronta a partire con grandi novità e conferme importanti sul fronte della visibilità mediatica. La Serie A Elite Maschile scatterà ufficialmente nel weekend dell’11 e 12 ottobre, segnando l’avvio di un campionato che si preannuncia combattuto e ricco di sfide di alto livello. Le società e i tifosi si preparano dunque a vivere mesi intensi, con l’obiettivo di portare in campo spettacolo e competitività.

Sul piano della copertura, l’intera stagione sarà trasmessa in diretta streaming su The Rugby Channel, piattaforma che ormai rappresenta il punto di riferimento per gli appassionati della palla ovale in Italia. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite del campionato, con la possibilità di rivedere gli incontri grazie ai contenuti on demand. Un’opportunità preziosa per dare maggiore continuità e accessibilità al movimento rugbistico nazionale.

Accanto al digitale, resta centrale il ruolo della televisione tradizionale. Rai Sport ha infatti confermato il proprio impegno a trasmettere in diretta il miglior match di ogni giornata, offrendo così un appuntamento fisso agli spettatori sul piccolo schermo. Le partite selezionate saranno inoltre disponibili in diretta streaming su Rai Play, ampliando la platea dei tifosi che potranno seguire il campionato anche da dispositivi mobili e online.

Non mancheranno infine i grandi appuntamenti con le fasi decisive del torneo. La Rai trasmetterà non solo le semifinali e la finale della Serie A Elite Maschile, ma anche l’atto conclusivo del torneo femminile, garantendo così visibilità a entrambe le competizioni. Una scelta che conferma la volontà di promuovere il rugby italiano a 360 gradi, rafforzando l’immagine di uno sport in crescita e sempre più seguito nel panorama nazionale.