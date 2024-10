Rugby, Andrea Duodo: “La Serie A Elite è fondamentale”

Partire e ripartire dal campionato nazionale, che deve crescere come visibilità e, di conseguenza, come qualità. Consolidando i rapporti con quella Lega troppo spesso ignorata dalla Federazione nel recente passato. Sono questi i punti fondamentali per Andrea Duodo, il neopresidente della Fir, intervenuto oggi a Padova alla presentazione del campionato di Serie A Elite che prenderà il via il 12 ottobre.

“Noi crediamo molto nel rugby italiano e nei rapporti che avremo con le società. Sono felice di essere con Giulio Arletti che rappresenta la Lega, i rapporti con la Lega nel nostro documento programmatico sono un punto fondamentale, vogliamo stare dalla stessa parte per costruire e valorizzare il prodotto” ha dichiarato Duodo.

“Il campionato di Serie A Elite è fondamentale per noi perché è una fucina di giocatori che arriveranno poi in Nazionale”, ha continuato il presidente Fir. “La volontà è di rendere sempre più visibili le partite per valorizzare il nostro prodotto: ultimamente l’abbiamo comunicato poco, per noi dare visibilità alle partite è essenziale”.

“Dobbiamo lavorare su tutti i fronti. Oggi il campionato italiano è sicuramente a un livello abbastanza basso dal punto di vista della promozione e della notorietà, e la Lega ha un compito arduo: riorganizzare tutto e comunicare tutto un po’ meglio rispetto a prima. È finito il periodo in cui tutti andavano per la loro strada. L’obiettivo della lega è di portare tutto il rugby italiano all’alto livello, non solo la Serie A Elite” ha invece dichiarato Arletti.