Motocross
MX2, Sacha Coenen domina Gara-1 del GP di Germania, Valerio Lata sfiora il podio
Un dominante Sacha Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Teutschenthal il pilota belga della KTM ha fatto il vuoto sin dalle prime fasi della manche, non dando scampo ai rivali.
Dopo la prima manche sulla pista teutonica la classifica generale del Mondiale MX2 vede al comando Sacha Coenen con 303 punti contro i 297 di Simon Laengenfelder, quindi terzo Guillem Farres a quota 283, quarto Liam Everts con 267.
Sacha Coenen (KTM) ha vinto Gara-1 con un margine di vantaggio di 5.4 secondi sul francese Mathis Valin (Kawasaki) mentre al terzo posto ha chiuso il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 33.2, un distacco davvero importante. Quarta posizione per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 35.0, quinta per il nostro Valerio Lata (Honda) a 40.7 dopo essere rimasto a lungo in zona podio.
Sesto lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 43.1, settimo il belga Liam Everts (Husqvarna) a 1:02, ottavo il padrone di casa Simon Laengenfelder (KTM) a 1:09, nono il ceco Julius Mikula (KTM) a 1:22, mentre completa la top10 il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 1:31. Si ferma in 15a posizione Ferruccio Zanchi (Ducati) a un giro come Alessandro Gaspari (KTM), Morgan Bennati (Triumph) e Alessandro Traversini (KTM), mentre Giovanni Meneghello (KTM) è 32° a 4 giri.