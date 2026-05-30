Hockey ghiaccio, la Finlandia raggiunge la Svizzera nella finale dei Mondiali

Sarà, quindi tra Svizzera e Finlandia la Finale dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Dopo la prima semifinale, disputata nel pomeriggio, che aveva visto il successo dei padroni di casa contro la Norvegia, nella seconda semifinale la Finlandia ha piegato il Canada grazie ad un secondo periodo nel quale ha fatto la differenza. Il Canada non ha avuto modo di riaprire i conti e gli scandinavi hanno centrato l’accesso alla finale.

CANADA-FINLANDIA 2-4

Si parte subito forte con Puistola che sblocca il punteggio dopo 3:30. Il Canada pareggia subito i conti con Thomas al minuto 8:17. Il forcing prosegue con il 2-1 di Holloway al 14:26. Nel secondo tempo arriva il cambio di marcia degli scandinavi. Dopo 40 secondi arriva il pareggio di Barkov, quindi 3-2 di Helenius al 31:28, quindi 4-2 con Raety al 42:50. Nel finale la Finlandia non si distrae e conduce in porto il successo.