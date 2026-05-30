Hockey ghiaccio: la Svizzera spazza via la Norvegia. Padroni di casa in finale ai Mondiali

La prima semifinale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio si è conclusa. Monologo svizzero sul ghiaccio di casa della Swiss Life Arena di Zurigo: 6-0 alla Norvegia, in una partita senza storia, che spedisce gli elvetici in finale e gli scandinavi alla finale 3-4° posto.

LA CRONACA

La gara inizia in modo molto nervoso: la posta in palio è alta, la squadra arbitrale è quella protagonista. Penalità da una parte e dall’altra: nessuno riesce a smuovere lo score. L’episodio che cambia la gara arriva al 17:36, quando Bertschy trova il modo di mettere a referto l’1-0 con cui si va al primo riposo.

Nel secondo segmento di match, i rossocrociati accelerano fino a mettere le mani sulla partita: raddoppio di Malgin poi, dopo la mezz’ora, Jager cala il tris e Riat va per il poker.

Si rientra sul ghiaccio con la Svizzera sul 4-0. La Norvegia non riesce mai a riaprire la contesa, gli elvetici vanno per il cappotto: Hischier e Rochette completano la festa facendo salire il tassametro fino al 6-0.

Svizzera nella finalissima di domenica 31 maggio, dopo gli argenti del 2024 e del 2025: ora i padroni di casa attendono di capire chi ci sarà contro. Dalle 20 testa a testa fra Canada e Finlandia.