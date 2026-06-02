Golden Gala 2026, tutti gli italiani di punta presenti. Jacobs, Diaz e Battocletti le stelle azzurre di riferimento

A meno di ulteriori rinunce o sostituzioni dell’ultimo minuto saranno nel complesso 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l’Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi e da alcune stelle di calibro globale come Marcell Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti.

Grande attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alla presenza di tre campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione confrontandosi con degli sprinter di prima fascia mondiale del calibro di Noah Lyles, Jordan Anthony, Letsile Tebogo, Akani Simbine, Ackeem Blake e Ferdinand Omanyala.

Appuntamento da non perdere anche la competizione di salto triplo, con il vincitore delle ultime due edizioni dei Mondiali indoor Andy Diaz che comincerà ufficialmente la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina mettendo subito nel mirino una misura il più possibile superiore ai 17 metri per cercare di battere tra gli altri il giamaicano Jordan Scott ed il cubano Lazaro Martinez.

Esame importante anche per Battocletti, regina incontrastata del mezzofondo europeo che proverà ad emergere (dopo una brutta influenza che l’ha costretta a saltare la Coppa Europa 10.000 di La Spezia ed un 1500 a Rabat) nei 5000 metri dovendo sfidare ben dieci etiopi, tre keniane e anche la campionessa olimpica dei 3000 siepi Winfred Yavi con l’obiettivo massimo di ritoccare il record italiano siglato un anno fa proprio al Golden Gala in 14:23.12.

Iscritti all’unica tappa tricolore della Diamond League altri big dell’atletica tricolore come il campione europeo in carica e medagliato mondiale Leonardo Fabbri nel getto del peso, la finalista olimpica di Parigi 2024 Elisa Molinarolo nel salto con l’asta e le primatisti nazionali Ayomide Folorunso e Giada Carmassi rispettivamente nei 400hs e nei 100hs.