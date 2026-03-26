Noah Lyles correrà al Golden Gala! Il Campione Olimpico dei 100 metri animerà Roma

Noah Lyles sarà tra i grandi protagonisti del Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri correrà sul rettilineo davanti alla Tribuna Monte Mario: “Una delle mie gare preferite di sempre è stata a Roma contro Michael Norman, spero che ce ne sia un’altra così“. Bisogna risalire al 2019 per trovare la sua unica partecipazione all’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, quando perse sui 200 metri contro il connazionale pur esprimendosi in un superlativo 19.72, due centesimi peggio del rivale.

Il 28enne statunitense, nel cui palmares figurano ben otto titoli mondiali (tra cui quattro sul mezzo giro di pista e quello sui 100 metri nel 2023), è il terzo uomo di sempre sui 200 metri (19.31 nel 2022) e sul rettilineo vanta un personale di 9.79. Nelle ultime due stagioni è stato protagonista della serie tv “Sprint” su Netflix e si è sempre distinto per il suo stile estroverso, per la sua capacità di rilasciare dichiarazioni mai banali e per catturare l’attenzione anche al di fuori del pubblico appassionato di atletica.

I 100 metri sono un classico del Golden Gala (41 apparizioni su 45 edizioni, compresa quella prevista tra poco più di due mesi), il campione in carica è Travyon Bromell (9.84 nel 2025), il più vincente è Maurice Greene con quattro successivi consecutivi, mentre Usain Bolt si è affermato nel 2011 e nel 2012 (leggendario 9.76).