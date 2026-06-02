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Canoa

Canoa slalom, l’Italia cerca conferme a Praga nella seconda tappa di Coppa del Mondo

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5 minuti fa

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Xabier Ferrazzi
Xabier Ferrazzi / IPA Sport

Archiviata la prima tappa stagionale di Tacen, nella quale è arrivata la splendida vittoria di Xabier Ferrazzi nel kayak individuale maschile, è già tempo di pensare al secondo appuntamento con la Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno a Praga, in Cechia.

L’Italia presenta diverse conferme, ma anche alcune novità nella tappa ceca rispetto agli atleti schierati in Slovenia: scendono da 11 a 9 gli azzurri convocati, con il contingente massimo confermato soltanto nel kayak e nella canadese maschili.

Nel kayak individuale maschile, infatti, vengono confermati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, i quali saranno in gara anche nel kayak cross, mentre a completare il terzetto nella gara classica sarà Davide Ghisetti, e non Michele Giuseppe Pistoni.

Nel settore femminile del kayak, invece, ci sarà sempre una sola azzurra in gara, ma in Cechia sarà assente Stefanie Horn, sesta a Tacen, la quale sarà sostituita da Chiara Sabattini, che invece sarà al via anche nel kayak cross.

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Nella canadese maschile vengono schierati nuovamente Raffaello Ivaldi e Martino Barzon, mentre Flavio Micozzi sarà sostituito da Elio Maiutto, infine nel comparto femminile saranno in gara soltanto Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, mentre non ci sarà Elena Micozzi.

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