C.C. Ortigia e Rari Nantes Salerno vincono gara 1 di semifinale playout e vedono la salvezza

Le due sfide valevoli per gara uno di semifinale dei playout del campionato di Serie A1 maschile riserva due verdetti contrastanti: a Napoli il fattore campo salta con il blitz a sorpresa di chi partiva sfavorito, mentre a Siracusa per gli ospiti ci sono davvero pochissime possibilità.

Alla piscina Scandone la Rari Nantes Salerno supera 16-13 l’AC Group Circolo Canottieri Napoli. Mercoledì sera, in gara due, la compagine salernitana potrà sfruttare il fattore campo, sul neutro di Santa Maria Capua Vetere, per provare a chiudere i conti e festeggiare una salvezza che fino a poche settimane prima sarebbe potuta apparire come un traguardo utopico.

Gli ospiti impongono la prima svolta alla partita grazie al break di 4-0 messo a segno tra secondo e terzo parziale per assumere il controllo delle operazioni e passare a condurre sull’8-6. I padroni di casa provano a ribattere, ma devono capitolare definitivamente quando all’inizio della quarta e decisiva frazione gli ospiti accelerano nuovamente con il secondo 4-0 della serata e toccano il massimo vantaggio sul 15-10. In evidenza tra le fila salernitane il giovane Mattia Fortunato, top scorer del match con un poker.

A distanza di pochi giorni dal confronto diretto disputato mercoledì scorso nell’ultima di stagione regolare il copione non cambia. Il Circolo Canottieri Ortigia piega 18-12 la resistenza del Telimar e in caso di vittoria nella gara due di mercoledì, potrà festeggiare la salvezza a Terrasini. Gli aretusei partono forte, chiudono il primo parziale sul 6-3, resistono al tentativo di rientro dei rivali e li stroncano definitivamente con il mortifero 5-0 del terzo parziale.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

SEMIFINALI PLAYOUT

Gara 1 – Sabato 30 maggio

(SF1) AC Group Canottieri Napoli-R.N. Nuoto Salerno 13-16 (4-3, 2-5, 3-3, 4-5)

(SF2) C.C. Ortigia 1928-Telimar 18-12 (6-3, 2-4, 5-0, 5-5)