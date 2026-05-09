WTA Roma 2026, Coco Gauff approda agli ottavi. Clamorosa eliminazione di Sabalenka

Il sabato del singolare femminile del torneo di Roma è dedicato ai match dei sedicesimi della parte alta del tabellone. La rumena Cirstea fa saltare tutti i pronostici della vigilia ed estromette dal torneo Aryna Sabalenka, numero uno del tabellone. Passa il turno in rimonta la statunitense Coco Gauff.

Sorana Cirstea firma l’impresa di giornata. La veterana romena elimina Aryna Sabalenka, numero uno del mondo 2-6 6-3 7-5 in due ore e sedici minuti. In apertura di programma Coco Gauff, testa di serie numero tre, rimonta l’argentina Solana Sierra 5-7 6-0 6-4 in due ore e dodici minuti. La ceca Linda Noskova, tredicesima favorita del tabellone, domina l’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 68 WTA, 6-1 6-3 in un’ora e dieci minuti.

Saluta la regina del 2025. La belga Elise Mertens, testa di serie numero 21, rimonta Jasmine Paolini, detentrice del titolo, 4-6 7-6 (5) 6-3 al termine di una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti. Rammarico per l’azzurra che nel dodicesimo gioco del secondo set non trasforma tre set point.

La lettone Jelena Ostapenko, numero 36 del ranking, doma la cinese Qinwen Zheng 4-6 6-4 6-4 in due ore e trenta minuti. La russa Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, continua la sua marcia e supera la svizzera Viktorija Golubic 6-1 4-6 6-0 in un’ora e cinquantanove minuti.

Nel derby americano Iva Jovic, sedicesima testa di serie, regola la connazionale Taylor Townsend, numero 96 del ranking, 6-2 7-5 in un’ora e ventotto minuti. In chiusura di programma la russa Anna Kalynskaya, testa di serie numero 22, ribalta il pronostico, almeno sulla carta, sfavorevole, e liquida la svizzera Belinda Bencic, dodicesima favorita del tabellone, 6-4 6-3 in un’ora e trenta.