La magia di 6 Ore di Spa-Francorchamps torna protagonista nel secondo appuntamento stagionale del mondiale endurance. Collegato direttamente dal leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps, Luca Pellegrini racconta tutti i temi più caldi della vigilia della gara in programma sabato 9 maggio. Dopo il grande duello visto a Imola, riflettori puntati ancora sulla sfida Ferrari-Toyota, ma attenzione anche alla crescita di Cadillac e Alpine, pronte a inserirsi nella lotta per il vertice. Spazio anche al progetto Genesis, con le dichiarazioni del team manager Gabriele Tarquini, e alla spettacolare Aston Martin Valkyrie con il suo iconico V12 aspirato che sul rettilineo del Kemmel potrebbe diventare una vera arma. Tutti gli ingredienti per una gara spettacolare ci sono! In studio: Luca Preti