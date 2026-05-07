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5 minuti fa

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Intervista esclusiva a Simone Biasutti, uno dei protagonisti emergenti dell’atletica italiana e del salto triplo azzurro. Dal titolo di Campione Italiano Indoor, fino al 9° posto ai Mondiali Indoor 2025 di Nanchino, passando per il record personale di 16.94 metri a Madrid, ripercorriamo la sua carriera tra tecnica, emozioni, sacrifici e obiettivi futuri.

🎯 In questa intervista parliamo di:
✅ crescita sportiva
✅ Europei e Mondiali
✅ il sogno dei 17 metri
✅ futuro dell’atletica italiana
✅ mentalità vincente

📌 Se ami atletica leggera, salto triplo, sport olimpico e storie vere di crescita sportiva, questo video fa per te.

 

#SimoneBiasutti #Atletica #SaltoTriplo #TrackAndField #ItaliaTeam #MondialiAtletica #Focus #AliceLiverani #SportItaliano #RoadTo17Metri 🔥🏆🇮🇹

Conduce Alice Liverani

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