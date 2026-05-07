Diamo il bentornato su SWIMZONE a un Michele Lamberti in stato di grazia: fresco di titolo come triplo campione italiano e con il pass in tasca per i 50 e 100 dorso. In questa puntata, Michele racconta il lungo percorso per ritrovare quella continuità che sembrava sfuggirgli. Il nuotatore di Brescia spiega qual è stato il piano di allenamenti seguiti in questi mesi e analizza le sue gare da i 50 dorso, di cui è primatista italiano, ai 100 farfalla, con uno sguardo verso gli Europei di Parigi 2026.

Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Triplo Oro a Riccione: L’emozione di tornare sul tetto d’Italia e la conquista dei pass internazionali.

Il Viaggio di Michele: tra infortuni e trasferimenti

Obiettivi futuri: L’impatto dei 50 dorso come distanza olimpica e la gestione dei 200.

Dorso Mondiale: Un’analisi sui competitor e il dorso internazionale

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