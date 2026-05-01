Il campionato di Serie A1 maschile osserva un fine settimana di pausa dopo i verdetti della ventitreesima giornata, in attesa di tornare in vasca con un nuovo turno del girone di ritorno.
Non si ferma però la De Akker Bologna, attesa da un appuntamento storico: la Final Eight di Conference Cup in programma ad Atene.
La formazione bolognese scenderà in vasca tra sabato e domenica con l’obiettivo di continuare a scrivere una pagina importante della propria stagione europea.
A presentare il momento dei felsinei è Eduardo Campopiano, attaccante mancino della squadra allenata da Federico Mistrangelo, che analizza il percorso europeo e introduce la difficile semifinale contro il Panionios.
Spazio anche alla Nazionale femminile, con il debutto del nuovo Setterosa guidato da Maurizio Mirarchi.
Le azzurre affrontano la Grecia nella prima giornata del girone B della Division I di World Cup, in un test subito impegnativo contro una delle squadre più competitive del panorama internazionale.
A delineare le prospettive del nuovo corso azzurro è il giornalista di Sport Web Sicilia Giovanni Saeli, che analizza le attese e le chiavi della sfida inaugurale.
📌 Conference Cup, World Cup femminile e scenari della pallanuoto italiana tra club e Nazionali.