Una serata speciale dedicata al grande nuoto italiano e a una delle sue protagoniste più iconiche: Ilaria Bianchi.

Nel nuovo episodio di Swim Zone, il talk show condotto da Enrico Spada, riviviamo la carriera della campionessa azzurra, protagonista della rassegna Vedo Oltre al Bistrot Gastarea di Castel San Pietro Terme. Un viaggio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, con aneddoti, retroscena e racconti personali.

👉 Ilaria Bianchi è stata la prima italiana a vincere un oro mondiale in vasca corta nei 100 farfalla (Istanbul 2012) e ha partecipato a quattro Olimpiadi consecutive, diventando uno dei volti simbolo del nuoto italiano.

🎙️ Ospiti della puntata:

Silvia Di Pietro, capitana della Nazionale italiana

Aglaia Pezzato, finalista olimpica e volto TV Eurosport

Costanza Cocconcelli, giovane protagonista del nuoto azzurro

Un confronto aperto tra generazioni di atlete, tra esperienze di gara e vita fuori dalla vasca.

📍 Registrato a Castel San Pietro Terme

📺 Format: Swim Zone – OA Sport TV

🔥 HASHTAG

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