La Formula 1 torna finalmente in pista con il GP di Miami 2026, primo appuntamento del mondiale dopo l’introduzione delle revisioni regolamentari pensate per aumentare la sicurezza dei piloti e offrire maggiore tranquillità nella gestione delle strategie in qualifica ed in gara. Con l’analisi tecnica di Giorgio Piola e Biagio Maglienti scopriamo nel dettaglio cosa è stato modificato dal regolamento FIA e quali novità sono già emerse nel paddock durante questo giovedì di gara a Miami. Dalle soluzioni tecniche viste ai box alle possibili conseguenze sulle strategie dei team, analizziamo tutti i temi più caldi del weekend americano di Formula 1. Conduce in studio Luca Preti. 📍 In questo video: Nuove regole FIA 2026 spiegate Sicurezza piloti: cosa cambia Retroscena dal paddock di Miami Analisi tecnica con Giorgio Piola 👍 Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere tutte le analisi tecniche e gli approfondimenti sul mondiale di Formula 1.