Manca una sola vittoria a Jannik Sinner per completare tutte le finali del grande tennis tra Slam, Atp Finals e Masters 1000. Madrid è l’ultima tappa che manca nel risiko della racchetta. Alle 16 la sfida con Fils.

A Flavio Cobolli non riesce il bis con Zverev.

👉 Analisi e commenti in diretta con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

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