Virginia Menicucci, neo vice-campionessa italiana dei 100 stile libero, si racconta a SWIMZONE dopo un’edizione memorabile dei Campionati Assoluti di Riccione 2026. Protagonista di una crescita costante, Virginia ha finalmente abbattuto il muro dei 54 secondi, conquistando non solo la medaglia d’argento ma anche il pass per i prossimi Europei di Parigi. In questa puntata, l’azzurra analizza la finale più veloce di sempre della velocità italiana, dove è riuscita a scendere anche sotto i 25 secondi nella distanza breve. Dalla storica finale olimpica raggiunta con la staffetta 4×100 a Parigi (risultato che mancava da Rio 2016) alla gestione metodica degli allenamenti: Virginia ci spiega come costruisce la sua prestazione, l’importanza vitale del gruppo e la forza mentale necessaria per gareggiare senza riferimenti o contro avversarie più veloci.

Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

L’impresa di Riccione 2026: abbattere il muro dei 54″ e il pass per gli Europei

Velocità pura: il superamento della barriera dei 25″ nella finale più veloce di sempre

esperienza Olimpica: l’emozione della finale a cinque cerchi con la 4×100 femminile

Strategia e Mentalità: preparare la gara perfetta anche senza riferimenti in corsia

Il valore del team: come la squadra trasforma l’allenamento quotidiano

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