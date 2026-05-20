Nuova imperdibile puntata di Volley Night, il talk dedicato alla grande pallavolo italiana e internazionale, con tre ospiti che rappresentano passato, presente e futuro del volley azzurro.

Con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, e la conduzione di Simona Bastiani, Enrico Spada e Luciano De Gregorio, spazio ai racconti, alle emozioni e ai progetti di tre protagonisti molto diversi ma accomunati dalla passione per la pallavolo: Marco Falaschi, Linda Manfredini e Beatrice Negretti.

🏐 Marco Falaschi, storico palleggiatore della pallavolo italiana, ripercorrerà una carriera vissuta tra Superlega, esperienze internazionali e grandi sfide ad altissimo livello. Dopo l’ultima stagione con la Yuasa Battery Grottazzolina, Falaschi ha annunciato il ritiro dal volley giocato, chiudendo una lunga avventura da protagonista.

🔥 Riflettori anche su Linda Manfredini, una delle giovani centrali più promettenti del panorama italiano. Dopo una stagione brillante con Bergamo e il trionfo ai Mondiali U21, l’azzurra ha conquistato anche la convocazione in Nazionale, mettendosi subito in evidenza fino a ottenere un premio di MVP.

🇺🇸 Spazio poi a Beatrice Negretti, che racconterà la sua nuova esperienza negli Stati Uniti dopo la scelta di trasferirsi nella neonata lega americana LOVB, dove ha difeso i colori di Atlanta dopo diverse stagioni ad altissimo livello nel campionato italiano.

Una puntata ricca di contenuti tra volley italiano, Nazionale, esperienze internazionali, giovani talenti e futuro della pallavolo.

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