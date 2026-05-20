Nuova grande puntata di Beach Zone con uno dei protagonisti più vincenti e rappresentativi del beach volley italiano: Marco Caminati.

Il beacher romagnolo, vincitore di tre tornei del World Tour e per due volte campione d’Italia, sarà ospite della trasmissione per raccontare la propria carriera, le grandi sfide vissute sulla sabbia internazionale e il nuovo capitolo della sua avventura sportiva.

A 33 anni, infatti, Caminati ha deciso di tornare a giocare in coppia con Enrico Rossi, compagno con cui in passato ha conquistato tantissimi risultati importanti, compresi i due titoli italiani. Una reunion che riaccende entusiasmo e ambizioni, con l’obiettivo dichiarato di provare a rientrare nel giro della Nazionale italiana di beach volley.

Nel corso della puntata si parlerà del percorso della storica coppia azzurra, dell’evoluzione del beach volley italiano, delle esperienze nel World Tour e anche del nuovo ruolo di allenatore intrapreso da Caminati negli ultimi anni.

Un viaggio tra passato, presente e futuro insieme a uno degli atleti simbolo del beach volley italiano.

🎙️ Ospite: Marco Caminati

🏖️ Conducono Simona Bastiani ed Enrico Spada

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