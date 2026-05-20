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16 minuti fa

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Nuovo episodio di Bike Today dedicato all’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 con Gian Luca Giardini. La Corsa Rosa approda in Liguria tra panorami spettacolari e un percorso tutt’altro che banale, con arrivo a Chiavari.

A prendersi la scena è ancora Jhonatan Narváez, semplicemente straordinario: terza vittoria in questo Giro e prestazione da protagonista assoluto. Successo che conferma la forza della UAE Team Emirates – XRG, alla quarta affermazione nonostante le difficoltà e le cadute dei giorni scorsi.

Buoni segnali anche per l’Italia: Diego Ulissi e Christian Scaroni si mettono in evidenza insieme ai giovani Ludovico Crescioli, Simone Gualdi e Andrea Raccagni Noviero, sempre più interessanti in ottica futura.

Tra gli uomini di classifica generale non cambia nulla: i big si studiano, si controllano e rimandano tutto alle grandi salite. In Maglia Rosa resta Afonso Eulálio, mentre cresce l’attesa per le tappe decisive sulle Alpi.

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