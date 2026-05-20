Nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania dedicata a uno dei volti più luminosi del futuro della ginnastica artistica italiana: Sofia Tonelli.

La giovanissima atleta azzurra ha vissuto un debutto straordinario a livello internazionale tra le senior, diventando una delle grandi protagoniste degli Europei di Lipsia 2025. Sofia ha infatti conquistato una splendida medaglia d’oro a squadre insieme all’Italia e uno splendido bronzo alla trave, risultato che l’ha definitivamente consacrata tra le giovani promesse più interessanti del panorama europeo.

Talento, personalità, energia e spirito combattivo: Sofia Tonelli ha già dimostrato di possedere tutte le qualità per diventare una protagonista della ginnastica internazionale nei prossimi anni.

In occasione del prestigioso Trofeo Internazionale di Jesolo, Chiara Sani ha intervistato la stellina azzurra, che ha raccontato emozioni, sensazioni e retroscena della sua esperienza in Nazionale, parlando anche dei suoi obiettivi futuri e del grande sogno olimpico che continua a guidare il suo percorso.

Una puntata speciale tra emozioni, talento e futuro della ginnastica italiana. Non perdete l’intervista esclusiva a Sofia Tonelli su Ginnasticomania!

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