Dalla Valle di Ledro al tetto del mondo, sempre con il sorriso e i piedi ben piantati a terra.

Nella puntata numero 19 di Run2u (stagione 2026) abbiamo l’onore di ospitare una delle giovani atlete più straordinarie del panorama azzurro: Licia Ferrari! 🇮🇹✨ 1 metro e 54 di pura determinazione, talento e umiltà.

Insieme a lei abbiamo ripercorso la sua incredibile scalata (in tutti i sensi!): dagli inizi nel nuoto e nel triathlon fino all’incredibile Oro Mondiale U18 e ai recenti record polverizzati in pista in questo inizio 2026. Com’è essere allenati da una leggenda come Ennio Colò? Come si conciliano la scuola, la passione per la cucina, i libri e i chilometri di fango nei cross?

Preparatevi a scoprire la storia di una ragazza speciale che corre veloce, ma sa godersi ogni singolo passo del viaggio. 🎬 Guarda la puntata completa e lasciati ispirare!👇

Benvenuti alla Puntata N. 19 (2026) di Run2u, il talk show dedicato al mondo del running e dell’atletica leggera! Oggi nostra ospite è la giovanissima campionessa azzurra Licia Ferrari, atleta dell’Atletica Valchiese e stella della corsa in montagna e del mezzofondo italiano.

In questa intervista esclusiva, Licia ci racconta la sua transizione dal triathlon alla corsa, l’emozione dell’oro mondiale, i segreti degli allenamenti in Valle di Ledro con il coach Ennio Colò e i suoi incredibili record personali stabiliti in questa primavera 2026. Se ami la corsa, la campestre e le storie di grande sport, questo è il video che fa per te!

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