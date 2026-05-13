Altri video
-
Marco Zanni si racconta di corsa verso Santiago: 9 anni nel buio e il ritorno alla luce correndo.
-
Alex Schwazer torna a far discutere: può andare agli Europei? Parla Stefano La Sorda
-
Alice D’Amato, Manila Esposito e le Fate: il metodo Enrico Casella
-
Russell rischia il sedile? Red Bull pensa a Piastri e Ferrari cerca la svolta
Tre protagonisti assoluti, tre storie diverse, un’unica grande passione: la pallavolo.
La nuova puntata di Volley Night porta sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti del volley italiano ed europeo: Giovanni Guidetti, Giuseppe Cormio e Alessio Alberini.
Reduce da una stagione semplicemente straordinaria con il VakıfBank SK, Giovanni Guidetti racconterà il ritorno sul tetto d’Europa dopo un’annata dominata tra Champions League e trofei internazionali. Un viaggio dentro la mentalità vincente di uno degli allenatori più iconici della storia della pallavolo mondiale.
Spazio poi a Giuseppe Cormio, dirigente simbolo della Cucine Lube Civitanova, protagonista di una stagione difficile ma culminata con una straordinaria corsa playoff fino alla finale scudetto contro Sir Safety Perugia.
Infine riflettori su Alessio Alberini, regista della Tinet Prata di Pordenone, autore di una stagione eccezionale chiusa con la storica promozione in Superlega. Leadership, crescita tecnica e sogni diventati realtà nel racconto di uno dei protagonisti dell’anno.
Una puntata ricca di retroscena, analisi, emozioni e racconti esclusivi sul presente e sul futuro della pallavolo italiana ed europea.
Conducono Simona Bastiani, Enrico Spada e Luciano De Gregorio con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio.
#VolleyNight #Pallavolo #Volley #GiovanniGuidetti #VakifBank #LubeCivitanova #Superlega #ChampionsLeagueVolley #PerugiaVolley #AlessioAlberini #Volleyball #VolleyItalia #PallavoloItaliana #Civitanova #Prata #CEVChampionsLeague #SportItaliano #VolleyballNews #PaoloCozzi #LauraPartenio