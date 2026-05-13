Ci sono storie che ti lasciano senza fiato, non per i chilometri percorsi, ma per il peso che si è portato sulle spalle. Marco Zanni a 14 anni era un prodigio dell’atletica azzurra. Poi, il buio. Nove anni di silenzio, di dipendenza, di strade perse.

Oggi Marco ha 32 anni, è un padre e un campione ritrovato. È tornato a correre, ma questa volta non scappa da nulla: corre verso Santiago per dire a chiunque si senta nel precipizio che rialzarsi è possibile. Non perdetevi l’intervista nella puntata 18 di Run2u: un viaggio brutale, onesto e profondamente luminoso. 👣🏃‍♂️

In questa puntata N. 18 di Run2u (stagione 2026), ospitiamo Marco Zanni, ex promessa dell’atletica leggera italiana, protagonista di una parabola umana incredibile.

Dopo aver indossato la maglia azzurra da giovanissimo, Marco è scivolato nel tunnel della tossicodipendenza per quasi un decennio. In questa intervista esclusiva, ci racconta la sua “seconda vita”: dalla vittoria alla Maratona di Pisa alla nascita di suo figlio Noa, fino al suo ambizioso “Progetto Santiago”.

Marco si appresta a percorrere il Cammino di Santiago correndo, non più come uomo in fuga, ma come testimone di speranza. Un documentario vivente sulla redenzione e sulla forza terapeutica dello sport.

In questa puntata scoprirai:

• La Caduta: Il passaggio dal successo nazionale al baratro della droga.

• Il Primo Cammino: Quando Santiago è stata l’ultima spiaggia per sopravvivere.

• La Rinascita Sportiva: Il ritorno alle gare (Pisa, Feltre, Barcellona) e la gestione del talento.

• Essere Padre: Il libro speciale per il piccolo Noa e la luna che li unisce.

• Progetto Santiago: I dettagli del docufilm e del crowdfunding per aiutare chi è in difficoltà.

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