Il mercato piloti di Formula 1 entra nel vivo e gli scenari per il futuro iniziano a cambiare rapidamente. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione ospita il giornalista di Motorsport.com Gianluca D’Alessandro per analizzare i temi più caldi del Mondiale. Al centro della discussione l’indiscrezione che vede Oscar Piastri nel mirino della Red Bull Racing, alla ricerca di un possibile sostituto di Max Verstappen, sempre più vicino a un clamoroso cambio di squadra o addirittura di campionato. Situazione delicata anche in casa Mercedes: George Russell è già sotto pressione dopo un avvio di stagione complicato, soprattutto considerando le prestazioni impeccabili del compagno di squadra. E la Ferrari? La Scuderia di Maranello continua a inseguire il ritorno al vertice: sarà un altro anno di transizione oppure la rivoluzione tecnica potrà finalmente portare una svolta nel corso della stagione? Analisi, retroscena di mercato e scenari futuri della Formula 1 in questa nuova puntata di Motor News.