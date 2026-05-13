Nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania con un ospite straordinario: Enrico Casella, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica e figura chiave della crescita del movimento azzurro negli ultimi anni.
Parlare con Casella significa entrare nella mentalità di uno degli allenatori più influenti della ginnastica mondiale, protagonista di un percorso che ha portato l’Italia ai vertici internazionali attraverso generazioni diverse di campionesse.
Dalle imprese di Vanessa Ferrari, campionessa del mondo e simbolo della ginnastica italiana, fino alle straordinarie medaglie olimpiche conquistate a Parigi dalle Le Fate, vicecampionesse olimpiche, passando per gli storici podi individuali di Alice D’Amato e Manila Esposito alla trave.
In questa intervista esclusiva realizzata da Chiara Sani, Enrico Casella racconta cosa serve davvero per vincere: gestione della pressione, spirito di squadra, leadership, fiducia e la capacità di trasformare i sogni in risultati concreti.
Una puntata intensa ed emozionante per tutti gli appassionati di ginnastica artistica e sport olimpico.
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